02 августа, 10:52Происшествия
Пострадавшие от удара молнии в подмосковном парке "Патриот" выписаны из больницы
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Трех граждан, которые пострадали от удара молнии в подмосковном парке "Патриот", выписали из больницы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Перед тем как их выписать, врачи прописали пострадавшим конкретные рекомендации по дальнейшему лечению.
Молния ударила в людей в парке "Патриот" днем 28 июля. В результате один человек погиб, еще трое пострадали. Тогда состояние одного их них оценивалось как тяжелое, а двух других – как средней степени тяжести.
Пострадавшие, как выяснилось, прятались от дождя под зонтом, в который и ударила молния. Они гуляли на площади перед Главным храмом ВС РФ, сообщили в экстренных службах.
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