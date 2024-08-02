Пострадавшие от удара молнии в подмосковном парке "Патриот" выписаны из больницы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Трех граждан, которые пострадали от удара молнии в подмосковном парке "Патриот", выписали из больницы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Перед тем как их выписать, врачи прописали пострадавшим конкретные рекомендации по дальнейшему лечению.

Молния ударила в людей в парке "Патриот" днем 28 июля. В результате один человек погиб, еще трое пострадали. Тогда состояние одного их них оценивалось как тяжелое, а двух других – как средней степени тяжести.

Пострадавшие, как выяснилось, прятались от дождя под зонтом, в который и ударила молния. Они гуляли на площади перед Главным храмом ВС РФ, сообщили в экстренных службах.

