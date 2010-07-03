В Госдуме ответили на заявления Помпео о Крыме

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Госсекретарь США Марк Помпео считает, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Он выразил надежду на то, что у нового президента страны появятся более "креативные" идеи насчет решения проблемы.

Госсекретарь добавил, что Госдеп сотрудничает с новым властями Украины.

"Конфликт на Украине настоящий. Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально", – сказал Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона".

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек полагает, что позиция Вашингтона связана со стремлением сдержать растущее влияние России в мире.

"В понятии американского истеблишмента в этом мире нет места национальным интересам России, так как на планете, по их мнению, может быть только один доминант, который будет указывать, как определять международную политику", – цитирует его РИА Новости.



По словам Бальбека, воссоединение полуострова с Россией стало выходом за рамки, которые США обозначили всему миру сразу после распада СССР.