В Совфеде высмеяли новый план Киева по "возвращению" Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал предложение "постпреда президента Украины в Крыму" Антона Кориневича о создании международной площадки для переговоров по статусу полуострова. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Вот он придумывает: надо создать какую-то площадку для переговоров по Крыму и ввести туда Соединенные Штаты и Турцию. Пусть создает площадку и сами с собой там разговаривают", – заявил Цеков.
Он добавил, что Россия не собирается обсуждать тему Крыма на основе новой площадки с привлечением других государств. По словам Цекова, Кориневич "совершенно не знает реальности", а сама его должность является "никчемной и ненужной".
Ранее Кориневич сообщил, что украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму, а к обсуждению статуса полуострова подключат страны "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма. При этом отсутствие "диалога" по Крыму Кориневич связал с принципиальной позицией Москвы.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.
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