Способ возвращения Крыма назвали в команде Зеленского

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"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова, передает издание "Аргументы и факты".

По его словам, украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму, а к обсуждению статуса полуострова следует подключить страны "нормандского формата", а также Турцию и США.

В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма. При этом отсутствие "диалога" по Крыму Кориневич в интервью изданию "Сегодня.ua" связал с принципиальной позицией Москвы.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

29 июля Кориневич призвал ввести санкции в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара указал, что предыдущие санкции только укрепляли российский статус полуострова.