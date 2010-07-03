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10:30

В Киеве назвали вероятные сроки уничтожения Украины

политика

10:30

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Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина может вообще перестать существовать как государство уже через три года. Всему виной разные "политические эксперименты". Такое заявление сделал представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" – сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Он заявил, что будет большая победа, если Украина сможет "пережить" 2020 год, учитывая, что в бюджет страны уже заложено повышение тарифов ЖКХ.

Кива отметил, что власти страны стремятся выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза" и настойчиво хотят понравиться Международному валютному фонду, игнорируя нужды населения.

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