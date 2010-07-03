Песков заявил о начале диалога Путина и Зеленского

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В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", – приводит слова Пескова РБК.

7 августа между Путиным и Зеленским состоялся телефонный разговор. Украинский лидер подчеркнул, что "разговор был долгим". Политик попросил своего российского коллегу "повлиять на ту сторону" конфликта в Донбассе.

В Кремле подтвердили факт переговоров и то, что звонок состоялся по инициативе Киева. В ходе беседы Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения.