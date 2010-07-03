Встреча Путина с Зеленским пройдет после "нормандских переговоров"

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Отдельная двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех ее участников, сообщает ТАСС.

Что касается отдельных встреч российского лидера с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, то она планируются до начала заседания. Отмечается, что на заседание в формате "четверки" предварительно отводится 2,5 часа.

В пресс-службе Кремля эту информацию еще не подтвердили.

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

На выходных Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате", которая пройдет в Париже. Украинский лидер признался, что за столом переговоров хочет почувствовать, что все стороны собираются "закончить эту трагическую войну".

В Кремле рассчитывают на то, что саммит "нормандской четверки" поможет урегулировать острую ситуацию на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что по итогам саммита ожидается признание безальтернативности выполнения минских договоренностей.