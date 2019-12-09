Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

10 декабря, 19:07

"Мировых соревнований в России не будет ближайшие 7 лет": что стоит за решением WADA

общество спорт

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также проводить такие соревнования на территории РФ. Разбираемся, кого именно коснется запрет, можно ли его обойти и под каким флагом российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде-2020 в Японии.

Четыре года без флага?

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Решение было принято единогласно всеми 12 членами исполкома WADA.

Также стране запретили подавать заявки на проведение чемпионатов и поднимать российский флаг на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.

Более того, исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпискойго комитета России (ПКР).

Официальной причиной санкций стали манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В октябре этого года глава РУСАДА Юрий Ганус сделал громкое заявление о том, что пробы Московской антидопинговой лаборатории подделаны. По его мнению, сделала это не сама лаборатория, а другие высокопоставленные лица, близкие к властям России.

По словам главы комитета WADA по соответствию Джонатана Тейлора, агентству стали известны имена спортсменов, чьи пробы из старых баз Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы были изменены. Под отстранение попадают 145 российских спортсменов.

Решение WADA не повлияет на участие сборной России в чемпионате Европы по футболу 2020 года и статус Санкт-Петербурга как одного из городов, принимающих матчи турнира. Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, санкции в отношении российского спорта не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира.

Как отреагировали политики и спортсмены

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Российские власти не соглашаются с выводами следователей WADA и считают решение политизированным. Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства в отношении России. Глава РФ заявил, что любое наказание должно быть индивидуально.

Любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают.
Владимир Путин
президент России

Путин подчеркнул, что если речь идет о принятии коллективного наказания, то есть все основания думать о политическом характере причин, лежащих в основе такого решения. В этом случае заявления на тему заботы о "чистоте" мирового спорта теряют всякий смысл, уверен российский лидер.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение исполкома WADA об отстранении российских спортсменов является "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму".

То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму.
Дмитрий Медведев
премьер-министр России

Член комитета Государственной думы РФ по спорту Дмитрий Свищев заявил, что Россия должна обжаловать решение исполкома в CAS. Он подчеркнул, что "нельзя лишать спортсменов права на их работу".

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко/

"Я считаю, что Россия должна ехать, члены национальной команды должны участвовать во всех международных соревнованиях, которые у них запланированы. Мы обязаны создать все условия и обеспечить правовую поддержку", – заявил Свищев.

Многие российские спортсмены и олимпийские чемпионы уже высказали свое возмущение решением WADA и пишут слова поддержки другим спортсменам. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева написала в своем Instagram, что решение WADA не было для нее неожиданным. "Сказать, что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся благодаря вбросам информации в прессу две недели назад", – написала Исинбаева. Также она отметила, что дальнейшие действия будут зависеть от совета РУСАДА.

Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать все как есть или оспаривать решение в CAS – будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо, и станет отправной точкой к действию.
Елена Исинбаева
двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом

Российский фигурист Дмитрий Соловьев написал в своем Instagram слова поддержки нашим спортсменам. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане он вместе с другими спортсменами выступал под нейтральным флагом и с комом в горле вспоминает, как они боялись подойти к российскому триколору или случайно произнести вслух "Россия", избегая непредсказуемых последствий. Соловьев отметил, что для каждого спортсмена выйти на Олимпиаду под флагом своей страны является главным событием в жизни.

Каждый из нас идет к этому всю свою жизнь, преодолевая немыслимые сложности, травмы, эмоциональные срывы, жертвуя всем, в том числе общением с родными и близкими. Держись, Россия! Держитесь, ребята!
Дмитрий Соловьев
олимпийский чемпион по фигурному катанию

В свою очередь, олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что решение WADA – это "удар по всему российскому спорту" и "настоящий беспредел перед честными спортсменами". В своем Instagram он написал, что нужно разделять тех, кто употребляет допинг, и "чистых" спортсменов. И WADA должно дисквалифицировать только тех, кто причастен к допинговому скандалу, а не "всех подряд без разбора".

Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. Я уверен, что справедливость восторжествует и "чистые" спортсмены продолжат выступать на международной арене.
Алексей Ягудин
олимпийский чемпион по фигурному катанию

Что ожидает российских спортсменов

Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день после оглашения. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен будет решить, соглашаться ли с решением исполкома WADA. Заседание совета состоится 19 декабря. В случае несогласия дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве.

Член комитета Государственной думы РФ по спорту Дмитрий Свищев рассказал Москве 24 о том, что российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. При этом в России соревнования международного уровня не будут проводиться на протяжении семи лет.

В течение этих четырех лет не будут приниматься заявки от нашей страны. А их, как правило, подают за пару лет до любого крупного события. Это значит, по сути, что международных соревнований в России не будет в течение семи лет.
Дмитрий Свищев
член комитета Государственной думы РФ по спорту

При этом Свищев отметил, что из-за невозможности проведения международных соревнований на территории РФ пострадают и иностранные спортсмены. Россия никогда не жалела сил и средств, чтобы организовать все на самом высоком уровне. По словам Свищева, спортсменам здесь всегда платили хорошие призовые.

Оно (WADA – Прим. ред.) прежде всего наказало себя и своих атлетов. Я думаю, спортсмены им этого не простят.
Дмитрий Свищев
член комитета Государственной думы РФ по спорту

Фото: ТАСС/PA images/David Davies

Однако гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в диалоге с Москвой 24 отметил, что может понадобиться дополнительная экспертиза, тогда процесс принятия решения затянется. В этом случае наша сборная сможет выступить под российским флагом в полном составе.

Вполне возможно, что на ближайших Олимпийских играх наша сборная сможет выступить, так как по техническим причинам решение еще не вступит в силу. Но даже если дело затянется и российская сборная выступит на Олимпиаде в Токио, тогда мы пропустим последующие две Олимпиады – зимнюю в Пекине и летнюю в Париже.
Юрий Ганус
гендиректор Российского антидопингового агентства

В свою очередь, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора.
Станислав Поздняков
глава Олимпийского комитета России

Стоит отметить, что под решение WADA не попадут отборочные этапы чемпионатов мира и других международных соревнований, однако в финале соревнований допущенные спортсмены не смогут выступать под российским триколором.


Наталья Лоскутникова, Юлия Шаркова

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать