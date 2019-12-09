"Мировых соревнований в России не будет ближайшие 7 лет": что стоит за решением WADA

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также проводить такие соревнования на территории РФ. Разбираемся, кого именно коснется запрет, можно ли его обойти и под каким флагом российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде-2020 в Японии.

Четыре года без флага?

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Решение было принято единогласно всеми 12 членами исполкома WADA.

Также стране запретили подавать заявки на проведение чемпионатов и поднимать российский флаг на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.



Более того, исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпискойго комитета России (ПКР).

Официальной причиной санкций стали манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В октябре этого года глава РУСАДА Юрий Ганус сделал громкое заявление о том, что пробы Московской антидопинговой лаборатории подделаны. По его мнению, сделала это не сама лаборатория, а другие высокопоставленные лица, близкие к властям России.

По словам главы комитета WADA по соответствию Джонатана Тейлора, агентству стали известны имена спортсменов, чьи пробы из старых баз Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы были изменены. Под отстранение попадают 145 российских спортсменов.

Решение WADA не повлияет на участие сборной России в чемпионате Европы по футболу 2020 года и статус Санкт-Петербурга как одного из городов, принимающих матчи турнира. Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, санкции в отношении российского спорта не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира.

Как отреагировали политики и спортсмены

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Российские власти не соглашаются с выводами следователей WADA и считают решение политизированным. Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства в отношении России. Глава РФ заявил, что любое наказание должно быть индивидуально.



Владимир Путин президент России Любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают.

Путин подчеркнул, что если речь идет о принятии коллективного наказания, то есть все основания думать о политическом характере причин, лежащих в основе такого решения. В этом случае заявления на тему заботы о "чистоте" мирового спорта теряют всякий смысл, уверен российский лидер.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение исполкома WADA об отстранении российских спортсменов является "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму".



Дмитрий Медведев премьер-министр России То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму.

Член комитета Государственной думы РФ по спорту Дмитрий Свищев заявил, что Россия должна обжаловать решение исполкома в CAS. Он подчеркнул, что "нельзя лишать спортсменов права на их работу".



"Я считаю, что Россия должна ехать, члены национальной команды должны участвовать во всех международных соревнованиях, которые у них запланированы. Мы обязаны создать все условия и обеспечить правовую поддержку", – заявил Свищев.

Многие российские спортсмены и олимпийские чемпионы уже высказали свое возмущение решением WADA и пишут слова поддержки другим спортсменам. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева написала в своем Instagram, что решение WADA не было для нее неожиданным. "Сказать, что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся благодаря вбросам информации в прессу две недели назад", – написала Исинбаева. Также она отметила, что дальнейшие действия будут зависеть от совета РУСАДА.



Елена Исинбаева двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать все как есть или оспаривать решение в CAS – будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо, и станет отправной точкой к действию.

Российский фигурист Дмитрий Соловьев написал в своем Instagram слова поддержки нашим спортсменам. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане он вместе с другими спортсменами выступал под нейтральным флагом и с комом в горле вспоминает, как они боялись подойти к российскому триколору или случайно произнести вслух "Россия", избегая непредсказуемых последствий. Соловьев отметил, что для каждого спортсмена выйти на Олимпиаду под флагом своей страны является главным событием в жизни.



Дмитрий Соловьев олимпийский чемпион по фигурному катанию Каждый из нас идет к этому всю свою жизнь, преодолевая немыслимые сложности, травмы, эмоциональные срывы, жертвуя всем, в том числе общением с родными и близкими. Держись, Россия! Держитесь, ребята!

В свою очередь, олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что решение WADA – это "удар по всему российскому спорту" и "настоящий беспредел перед честными спортсменами". В своем Instagram он написал, что нужно разделять тех, кто употребляет допинг, и "чистых" спортсменов. И WADA должно дисквалифицировать только тех, кто причастен к допинговому скандалу, а не "всех подряд без разбора".



Алексей Ягудин олимпийский чемпион по фигурному катанию Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. Я уверен, что справедливость восторжествует и "чистые" спортсмены продолжат выступать на международной арене.

Что ожидает российских спортсменов

Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день после оглашения. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен будет решить, соглашаться ли с решением исполкома WADA. Заседание совета состоится 19 декабря. В случае несогласия дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве.

Член комитета Государственной думы РФ по спорту Дмитрий Свищев рассказал Москве 24 о том, что российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. При этом в России соревнования международного уровня не будут проводиться на протяжении семи лет.



Дмитрий Свищев член комитета Государственной думы РФ по спорту В течение этих четырех лет не будут приниматься заявки от нашей страны. А их, как правило, подают за пару лет до любого крупного события. Это значит, по сути, что международных соревнований в России не будет в течение семи лет.

При этом Свищев отметил, что из-за невозможности проведения международных соревнований на территории РФ пострадают и иностранные спортсмены. Россия никогда не жалела сил и средств, чтобы организовать все на самом высоком уровне. По словам Свищева, спортсменам здесь всегда платили хорошие призовые.



Дмитрий Свищев член комитета Государственной думы РФ по спорту Оно (WADA – Прим. ред.) прежде всего наказало себя и своих атлетов. Я думаю, спортсмены им этого не простят.

Фото: ТАСС/PA images/David Davies

Однако гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в диалоге с Москвой 24 отметил, что может понадобиться дополнительная экспертиза, тогда процесс принятия решения затянется. В этом случае наша сборная сможет выступить под российским флагом в полном составе.



Юрий Ганус гендиректор Российского антидопингового агентства Вполне возможно, что на ближайших Олимпийских играх наша сборная сможет выступить, так как по техническим причинам решение еще не вступит в силу. Но даже если дело затянется и российская сборная выступит на Олимпиаде в Токио, тогда мы пропустим последующие две Олимпиады – зимнюю в Пекине и летнюю в Париже.

В свою очередь, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет.



Станислав Поздняков глава Олимпийского комитета России Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора.

Стоит отметить, что под решение WADA не попадут отборочные этапы чемпионатов мира и других международных соревнований, однако в финале соревнований допущенные спортсмены не смогут выступать под российским триколором.



Наталья Лоскутникова, Юлия Шаркова