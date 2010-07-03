Медведев объяснил решение WADA антироссийской истерией

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Решение исполкома WADA об отстранении российских спортсменов является "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму", – цитирует его ТАСС.

В министерстве спорта России посчитали, что сложившаяся ситуация станет толчком к пересмотру подхода к отечественному спорту. В ведомстве пояснили, что антидопинговая система требует серьезных изменений. Прежде всего, необходимо развивать такую систему, которая бы предупреждала применение запрещенных препаратов.

"Это высокий уровень интеллекта, понимание, что ты попадешься. Это честь, достоинство, невозможность применения по духовным каким-то аспектам деятельности", – отметили в Минспорта, сообщает ИА "НСН".

В Федерации хоккея России (ФХР) уже заявили о своем согласии выполнить все требования WADA к спортсменам для участия в чемпионатах мира 2020 года в Швейцарии и 2020 года в Канаде. ФХР будет проводить расширенное тестирование кандидатов в сборную в тесном сотрудничестве с Международной федерацией хоккея. Окончательное решение примет Спортивный арбитражный суд.

Ранее исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение.

На чемпионаты мира допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

