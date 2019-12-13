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Политика

04:22

Глава ЕС сообщил о продлении санкций против России

политика

Фото: EPA/TASS/JULIEN WARNAND

Глава Евросовета Шарль Мишель официально заявил, что ЕС продлил санкции против России. Новые ограничения введены сроком на полгода. Об этом пишет ТАСС.

"Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в нормандском формате в Париже (9 декабря). Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", – подтвердил Мишель журналистам по окончании саммита ЕС.

Глава Евросовета отметил, что выполнение Минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом. Мишель добавил, что в этом вопросе ЕС "будет очень внимательным".

Ранее саммит "нормандской четверки" завершил свою работу в Париже. По ее итогам Россия и Украина условились обменяться пленными в формате "всех на всех" до конца года. Кроме того, все стороны выразили желание о скорейшем урегулировании конфликта в Донбассе.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита назвала Владимира Путина победителем. Такое заключение было сделано немецким политиком "без особой радости".

Завершилась встреча "нормандской четверки"

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