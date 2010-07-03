Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: <...> конечно, мы ничего отменять не будем", – сказал Медведев.
Премьер-министр РФ отметил, что санкции "никого не радуют", как и ответные российские меры. Однако, по его словам, часть российских компаний наоборот выступают за сохранение ответных мер Россией.
Он отметил, что, если Украине удастся продвинуться вперед в урегулировании внутреннего конфликта, возможно, и отношения ЕС с Россией станут лучше, если нет – санкции и ответные меры РФ сохранятся надолго.
"Но и в этих условиях можно жить и развиваться", – сказал Медведев, отметив, что в настоящий момент для России гораздо важнее двусторонние отношения с отдельными государствами ЕС, нежели "отношения с Евросоюзом в целом".
Медведев заключил, что Россия стремится к нормализации отношений с Евросоюзом, однако, по его словам, их не удастся восстановить до тех пор, пока ЕС сам не проявит желание.
"Это же Брюссель испортил отношения, вот пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, все в их руках, мы контактов не прерывали", – добавил Медведев.
ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. Сейчас против РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.
В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что в последнее время политики из разных стран выступают за отмену санкций, в том числе из Германии и Франции. Сенатор выразил надежду, что в скором времени "количество перерастет в качество".
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