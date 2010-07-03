В Совфеде прокомментировали призыв немецкого депутата к отмене санкций

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление лидера фракции "Левых" в парламенте ФРГ Дитмара Барча о том, что представители политсилы сделают все возможное для отмены европейских санкций в отношении России.

"Очень хорошее заявление, очень правильное... Оно необходимо для нас, для Германии. С учетом того, что делают представители парламента Германии, они, прежде всего, понимают, что это им необходимо для нормальных отношений с Россией и в политической, и в экономической сферах", – цитирует RT слова Цекова.

Он отметил, что в последнее время политики из разных стран выступают за отмену санкций, в том числе из Германии и Франции. Цеков выразил надежду, что в скором времени "количество перерастет в качество".

Ранее Дитмар Барч призвал к отмене санкций против России. Он отмечал, что со своей стороны сделает для этого все возможное, чтобы наладить "более интенсивные отношения между странами".

Он добавлял, что Левая партия направила немецкому правительству ряд предложений касательно "снижения градуса накала" в отношении России и отмены санкций.

До этого научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Германия не сможет принудить Европу отказаться от антироссийских санкций. По его мнению, крупные европейские страны, такие как Германия и Франция, боятся что ЕС будет разваливаться из-за разных отношений с Россией.

ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. Москва ответила продовольственным эмбарго.

