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Украинские власти уже пять лет готовы к снятию санкций против России. Об этом сообщило издание "РКБ-Украина" со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебу.

"Если это произойдет, то лавина "зрады" сойдет однозначно. Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти", – заявил политик.

По словам Кулебы, главная задача украинской стороны – не допустить снятия наложенных на Россию ограничений до выполнения условий, предусмотренных Минскими соглашениями. Если же санкции все-таки будут отменены, то Украина должна получить "максимальный уровень компенсации в любой форме". Этот фактор предлагается обсудить в переговорах.

Ранее в Кремле прокомментировали требование Украины выплатить репарации на восстановление Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия как страна не является участником регионального военного конфликта, а только помогает его урегулировать.