Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Фото: kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
"Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. – Прим. ред.). Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов", – заявил политик на форуме "Астана клуб".
По его словам, Зеленский уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".
Накануне, 11 ноября, Назарбаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. На сайте Кремля указано, что были "затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине". Другие подробности беседы не приводятся.
Первые телефонные переговоры Путина и Зеленского состоялись 11 июля. Лидеры государств обсудили возвращение удерживаемых с обеих сторон лиц. До этого у президентов не было ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями. 8 сентября состоялся еще один разговор политиков – на этот раз они обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Они, в частности, отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.
Также Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Российский президент на просьбу журналистов прокомментировать эту инициативу напомнил, что Москва никогда не уклонялась ни от одного из форматов урегулирования конфликта в Донбассе.
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