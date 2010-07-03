СК и RT запустили спецпроект о военных преступлениях на Украине

Следственный комитет и RT запустили совместный проект о расследовании военных преступлений на юго-востоке Украины.
Как уточнили в СК, за пять лет конфликта в Донбассе было возбуждено более 280 дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны. "В рамках расследования проделана огромная работа, допрошено более 143 тысячи свидетелей, свыше 20 тысяч признаны потерпевшими, из них более двух тысяч – дети",– заявил RT руководитель отдела ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
По его словам, ответственными за военные преступления признаны 76 человек. В их числе – 20 представителей высшего командования Вооруженных сил Украины.
На сайте проекта планируют размещать новостные заметки, а также фото- и видеоматериалы. Кроме того, журналисты RT отправятся в Донбасс, чтобы рассказать истории очевидцев преступлений против мирных жителей.
Ранее депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении MH17 под Донецком 17 июля 2014 года. Член Совфеда Алексей Пушков высказал мнение, что такой призыв опасен для Киева, так как при серьезном расследовании могут вскрыться многие неприятные для украинских властей факты.
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