Кремль прокомментировал требование Украины выплатить репарации за Донбасс

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского чиновника Владислава Криклия о том, что Россия должна оплатить восстановление Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс. Россия, как страна, которая не является участником этого конфликта, <…> делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы", – заявил Песков.
В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков на заявление чиновника посоветовал ему искать деньги на восстановление Донбасса у тех, кто начал военную операцию в регионе. Такой же позиции придерживается и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она выразила надежду, что новая команда украинских управленцев не допустит ошибки своих коллег.
Заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия прокомментировал и депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он посчитал неразумной идею министра, отметив, что Россия не является стороной конфликта, поэтому нельзя требовать от нее какие-либо компенсации.
А политолог Иван Мезюхо заявил, что данный комментарий не приближает Украину к миру. Он заявил, что Зеленскому стоит переговорить с членами своей команды, которые делают подобные заявления, противоречащие обязательствам украинского лидера.
Накануне украинский министр заявил, что Россия должна вернуть Киеву "оккупированные территории", а также выплатить компенсацию. Только после этого Москва может наладить отношения с Украиной.
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за экономические потери после распада СССР. По мнению политика, чтобы получить компенсацию, нужно использовать "наши европейские парламентские структуры". Позднее глава Крыма Сергей Аксенов поддержал эту идею.
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