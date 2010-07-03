Эксперт назвал неадекватным требование выплат за восстановление Донбасса

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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить репарации.

"Это очередное неадекватное заявление члена украинского кабинета министров. Если Киев считает Донбасс своей территорией, в таком случае он должен восстанавливать эту территорию после собственных же обстрелов", – цитирует его RT.

По мнению эксперта, это заявление в республиках Донбасса воспримут негативно. Кроме того, в мире тоже могут не принять такую позицию, считает Мезюхо.

"Этот комментарий не приближает Украину к миру. Вообще Зеленскому пора бы серьезно переговорить с членами своей команды, которые делают заявления, противоречащие тем обязательствам, которые взял на себя нынешний украинский лидер", – заявил эксперт.

Накануне украинский министр заявил, что Россия должна вернуть Киеву "оккупированные территории", а также выплатить компенсацию. Только после этого Москва может наладить отношения с Украиной, добавил он.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за экономические потери после распада СССР. По мнению политика, чтобы получить компенсацию, нужно использовать "наши европейские парламентские структуры". Позднее глава Крыма Сергей Аксенов поддержал эту идею.

