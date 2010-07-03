В Крыму в течение месяца начнут оценивать ущерб от нахождения в составе Украины

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В Крыму намерены начать в течение месяца подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов.

"На уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов по таким делам. После того как механизм изучим, я думаю это очень быстро будет, в течение одного месяца буквально приступим к подсчету ущерба", – цитирует ТАСС главу региона.

Аксенов подчеркнул, что такой практики до настоящего момента не было, по этой причине "нужно правильно все оценить".

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за экономические потери после распада СССР. По мнению политика, чтобы получить компенсацию, нужно использовать "наши европейские парламентские структуры".

В состав РФ полуостров вошел по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Договор между страной и новым субъектом был подписан спустя два дня. Киев не признает воссоединение Крыма с Россией, утверждая, что референдум противоречит украинской конституции.

На прошлой неделе Конгресс США запретил признавать Крым российским. Согласно постановлению, федеральные департаменты и агентства не могут предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая бы подразумевала признание полуострова частью РФ.