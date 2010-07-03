Депутат Госдумы прокомментировал призыв Киева выплатить репарации за Донбасс

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек посчитал неразумной идею министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который призвал потребовать от России компенсацию после окончания вооруженного конфликта в Донбассе.

"Думаю, что украинский министр перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции", – сказал он в интервью RT.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта, поэтому нельзя требовать от нее какие-либо компенсации. Кроме того, вопрос мира и войны в Донбассе в первую очередь зависит от Киева.

Накануне украинский министр заявил, что Россия должна вернуть Киеву "оккупированные территории", а также выплатить компенсацию. Только после этого Москва может наладить отношения с Украиной.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за экономические потери после распада СССР. По мнению политика, чтобы получить компенсацию, нужно использовать "наши европейские парламентские структуры". Позднее глава Крыма Сергей Аксенов поддержал эту идею.

