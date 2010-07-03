Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:48

Депутат Госдумы прокомментировал призыв Киева выплатить репарации за Донбасс

политика

Фото: ТАСС/Anatolii Stepanov/Zuma

Депутат Госдумы Руслан Бальбек посчитал неразумной идею министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который призвал потребовать от России компенсацию после окончания вооруженного конфликта в Донбассе.

"Думаю, что украинский министр перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции", – сказал он в интервью RT.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта, поэтому нельзя требовать от нее какие-либо компенсации. Кроме того, вопрос мира и войны в Донбассе в первую очередь зависит от Киева.

Накануне украинский министр заявил, что Россия должна вернуть Киеву "оккупированные территории", а также выплатить компенсацию. Только после этого Москва может наладить отношения с Украиной.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за экономические потери после распада СССР. По мнению политика, чтобы получить компенсацию, нужно использовать "наши европейские парламентские структуры". Позднее глава Крыма Сергей Аксенов поддержал эту идею.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика