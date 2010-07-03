В Кремле не слышали об идее по выплатам ущерба Крыму Украиной

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В Кремле не знают об идее спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить потери Крыма от нахождения в составе Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, что такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме", – цитирует его "Интерфакс".

15 марта на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым Володин сказал, что Киев 25 лет проводил в отношении Крыма разрушительную политику и должен возместить полуострову потери. Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос. Депутат также считает необходимым изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, с учетом поддержки ЕС Украины.

Ранее спикер Госдумы предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за экономические потери после распада СССР. По мнению политика, чтобы получить компенсацию, следует использовать "наши европейские парламентские структуры".