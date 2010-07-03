Политолог рассказал, что не дает Германии отказаться от санкций против РФ

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Научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар считает, что Германия не сможет принудить Европу отказаться от антироссийских санкций, передает ИА "НСН".

"В Германии ситуации проста. Есть две партии. Правая – "Альтернатива для Германии" и "Левая" – оппозиционная, которая выступает полностью за отмену санкций, хорошие отношения с Россией. Такой же точки зрения придерживаются бизнес-структуры, представители правящих партий бывшего ГДР. Они хотят вернуться на российский рынок", – пояснил он.

В то же время ситуация, по его словам, не движется с мертвого места, поскольку правящая партия – Христианско-демократическая – выступает за продление санкций, боясь дестабилизировать Европу.

"Там есть пять стран, в том числе Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Швеция, которые требуют от немцев разделения их точки зрения. И в этой связи нужно официально констатировать, что Германия отказалась от восточной политики в отношении России", – отметил эксперт.

По его мнению, крупные европейские страны, такие как Германия и Франция, боятся что ЕС будет разваливаться из-за разных отношений с Россией.

Ранее депутат бундестага Антон Фризен выразил мнение, что санкции, введенные Евросоюзом против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не приведут к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".

Депутат подчеркнул, что у Евросоюза была стратегия гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией, "так называемое участие без признания, и очень важно было бы перенести эту стратегию сегодня и на Крым".

ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. Москва ответила продовольственным эмбарго.