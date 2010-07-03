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Политика

10:10

Депутат бундестага раскритиковал санкции ЕС из-за Крыма

политика экономика за рубежом

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Депутат бундестага Антон Фризен выразил мнение, что санкции, введенные Евросоюзом против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не приведут к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".

"Говорить о том, что эти санкции предотвратили "аннексию Донбасса", несерьезно и бездоказательно. С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел. Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар – это США", – заявил Фризен в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что у Евросоюза была стратегия гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией, "так называемое участие без признания, и очень важно было бы перенести эту стратегию сегодня и на Крым".

Ранее бывший американский дипломат Деннис Ортблад заявил, что признание Крыма в составе России может стать ключевым шагом к улучшению отношений между РФ и Западом. По его словам, это наиболее разумный шаг, потому что население полуострова отождествляет себя именно с Россией.

ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. Москва ответила продовольственным эмбарго.

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