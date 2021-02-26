Лавров заявил, что США сообщили России об ударе по Сирии за несколько минут

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что власти США предупредили Россию о грядущем ударе по Сирии за несколько минут. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится", – сказал Лавров, добавив, что США находятся на территории САР незаконно, нарушая все нормы международного права.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве внимательно следят за ситуацией с нанесением США авиаудара по проиранскому ополчению в Сирии. Он добавил, что Кремль находится в постоянном контакте с сирийскими коллегами.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби заявлял, что это было сделано по указанию президента США Джозефа Байдена.

В результате ударов оказались разрушены несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

Кроме того, 22 февраля ракетному обстрелу подверглась зеленая зона Багдада, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства. Для отражения удара были задействованы системы ПРО, установленные для защиты американской дипмиссии.