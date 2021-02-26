Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:54

Песков прокомментировал удары США по проиранскому ополчению в Сирии

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с нанесением США авиаудара по проиранскому ополчению в Сирии. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы внимательно мониторим ситуацию", – заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль находится в постоянном контакте с сирийскими коллегами.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии. В заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби говорилось, что это было сделано в соответствии с указанием президента США Джо Байдена.

В результате ударов разрушенными оказались несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

Кроме того, 22 февраля ракетному обстрелу подверглась зеленая зона Багдада, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства. Для отражения удара были задействованы системы ПРО, установленные для защиты американской дипмиссии.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать