Песков прокомментировал удары США по проиранскому ополчению в Сирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с нанесением США авиаудара по проиранскому ополчению в Сирии. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы внимательно мониторим ситуацию", – заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль находится в постоянном контакте с сирийскими коллегами.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии. В заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби говорилось, что это было сделано в соответствии с указанием президента США Джо Байдена.

В результате ударов разрушенными оказались несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

Кроме того, 22 февраля ракетному обстрелу подверглась зеленая зона Багдада, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства. Для отражения удара были задействованы системы ПРО, установленные для защиты американской дипмиссии.