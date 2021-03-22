Российский посол в США провел двухчасовые консультации в МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Посол России в США Анатолий Антонов провел двухчасовые консультации в МИД РФ, сообщает "Интерфакс".
У Антонова состоялись консультации во внешнеполитическом и других профильных ведомствах с целью проанализировать "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".
"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик", – сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министерство иностранных дел РФ пригласило Антонова на консультации в связи с высказываниями президента США Джо Байдена. Его пригласили в Москву 17 марта после того, как Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США, и признался, что считает Путина "убийцей". В ответ на эти заявления Путин пожелал Байдену здоровья.
Кроме того, российская сторона запросила у США возможность видеодиалога между президентами в формате прямого эфира. Джо Байден в ответ на эту инициативу заявил, что в определенный момент переговоры состоятся.
Посол России в США прибыл в Москву на консультации
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