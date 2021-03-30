Эксперт оценил перспективы отношений России и США

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Дальнейшие дипотношения между РФ и США во многом будут зависеть от того, введет ли Вашингтон дополнительные санкции, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Я не думаю, что сейчас дойдет до таких действий, как отзыв посла, например, или послов. Я не думаю, что сейчас будет снижаться уровень дипломатических отношений, но исключать это тоже нельзя. Потому что фон очень негативный", – сказал эксперт в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что количество санкций растет, как и число вопросов, по которым имеются противоречия, но в ближайшие пару месяцев снижение дипотношений не стоит рассматривать в качестве базового сценария.
О первой части санкций США объявили 2 марта. Министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц из России.
В нем оказались генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Санкции также ввели против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны и 27-го Научного центра Минобороны.
На произошедшее отреагировал МИД Китая. Тогда официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь назвал недопустимым вмешательство США и Евросоюза во внутренние дела России.
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