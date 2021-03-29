Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ, сообщает ТАСС.

29 марта проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором должны быть избраны новые руководители комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.

Кандидатуру Памфиловой представила член ЦИК Людмила Маркина. Другим кандидатом стал Александр Курдюмов, выдвигавшийся по квоте от партии ЛДПР.

Голос за Курдюмова отдал один человек. Кандидатуру Памфиловой поддержали 14 членов ЦИК, участвовавших в тайном голосовании.

Руководителем счетной комиссии выступил Евгений Шевченко. Также в комиссию вошли Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина.

Памфилова занимала пост председателя Центральной избирательной комиссии РФ с марта 2016 года. Возглавлять новый состав ЦИК она будет с 2021 по 2026 год.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии России. В него вошла Элла Памфилова, а также руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.