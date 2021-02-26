Памфилова оценила возможность переноса выборов в Госдуму

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Запланированные на сентябрь этого года выборы в Госдуму переносить не будут, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, такие действия являются нецелесообразными и нереальными. Она призвала завершить спекуляции на данную тему.

"Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов? Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро. Куда ближе переносить выборы, это технически уже невозможно", – цитирует Памфилову РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму не обсуждается в Кремле.

При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее не исключил, что депутатов могут распустить в марте, а проведение досрочных выборов в Госдуму состоится в начале лета.

