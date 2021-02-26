Памфилова оценила возможность переноса выборов в Госдуму

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Запланированные на сентябрь этого года выборы в Госдуму переносить не будут, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
По ее словам, такие действия являются нецелесообразными и нереальными. Она призвала завершить спекуляции на данную тему.
"Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов? Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро. Куда ближе переносить выборы, это технически уже невозможно", – цитирует Памфилову РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму не обсуждается в Кремле.
При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее не исключил, что депутатов могут распустить в марте, а проведение досрочных выборов в Госдуму состоится в начале лета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: