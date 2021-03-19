Путин назначил пятерку членов ЦИК

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии России, сообщается в Telegram-канале ЦИК.
В него вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, а также руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.
Первое заседание комиссии планируют провести 29 марта.
Ранее Госдума утвердила кандидатуру действующего руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, которого выдвинул президиум фракции. Также утверждены кандидатуры действующего члена ЦИК от фракции КПРФ Евгения Колюшина. От фракции ЛДПР в ЦИК утвердили кандидатуру первого замруководителя фракции Александра Курдюмова.
Совет Федерации назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя Орловского избиркома Людмилу Маркину и экс-главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в шести регионах РФ.
На заседании ЦИК Элла Памфилова также отметила, что, несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу, вероятно проведение голосования в трехдневный срок. И даже в таком случае будут обязательно учитываться меры санитарной безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: