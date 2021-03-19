Путин назначил пятерку членов ЦИК

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Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии России, сообщается в Telegram-канале ЦИК.

В него вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, а также руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Первое заседание комиссии планируют провести 29 марта.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру действующего руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, которого выдвинул президиум фракции. Также утверждены кандидатуры действующего члена ЦИК от фракции КПРФ Евгения Колюшина. От фракции ЛДПР в ЦИК утвердили кандидатуру первого замруководителя фракции Александра Курдюмова.

Совет Федерации назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя Орловского избиркома Людмилу Маркину и экс-главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в шести регионах РФ.

На заседании ЦИК Элла Памфилова также отметила, что, несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу, вероятно проведение голосования в трехдневный срок. И даже в таком случае будут обязательно учитываться меры санитарной безопасности.