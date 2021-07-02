Вассерман: станция метро в районе Гольяново значительно разгрузит Щелковское направление

Фото: личный архив Анатолия Вассермана
Журналист и политический эксперт Анатолий Вассерман заявил, что появление метро в районе Гольяново поможет разгрузить станцию метро "Щелковская", а также Щелковское шоссе. Свое мнение он выразил на встрече с инициативной группой жителей востока Москвы.
"Продление станции метро в районе Гольяново решит многие наболевшие транспортные проблемы и района, и города: разгрузит "Щелковскую" и все Щелковское направление. Однако она может также активизировать и новые болевые точки – появление недобросовестных частных перевозчиков, следующих по маршруту к Щелковскому вокзалу", – отметил Вассерман.
По его словам, метро в Гольянове не должно стать стихийным местом для пересадки пассажиров, прибывающих из области. Он объяснил, что с появлением в районе метро необходимо будет отдельно проследить, чтобы перевозчики, следующие на Щелковской автовокзал, не упростили себе задачу и не стали выбрасывать людей около новой станции.
"Станция метро в Гольянове уже заведомо будет загруженной. В районе проживает 70 тысяч человек. Как минимум 30 тысяч будет пользоваться станцией метро практически ежедневно. Это просто нецелесообразно заводить сюда пассажиропоток, который будет превышать количество жителей всего района. Здесь нет пересадочных станций, нет возможности выбрать МЦК, МЦД или метро", – заключил Анатолий Вассерман.
Ранее стало известно, что Анатолий Вассерман сдал документы для участия в выборах депутатов Госдумы как независимый кандидат. Документы у него приняли в избирательной комиссии Преображенского округа Москвы № 205.
Анатолий Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем
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