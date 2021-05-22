Дискуссионный клуб "Mos.эксперт" начал работу в столице

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Главное контрольное управление столицы запускает открытый дискуссионный клуб "Mos.эксперт", первая встреча которого пройдет 26 мая на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.
Отмечается, что проект поможет установить прямой и оперативный диалог между контрольными органами, городскими организациями, регуляторами, предпринимателями, а также сформировать профессиональное сообщество, которое будет готово к выработке предложений, направленных на развитие городских сервисов.
По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, в 2021 году участники смогут попробовать новый формат взаимодействия.
"Нам важно оперативно получать обратную связь от наших партнеров – заказчиков, поставщиков и предпринимательского сообщества по тем направлениям, где мы плотно вместе работаем. Площадка поможет всем участникам рынка обсудить ключевые вопросы, разобрать конкретные кейсы и ситуации, а также получить разъяснения по профильному законодательству от регуляторов и консультации по работе с информационными сервисами города", – отметил Данчиков.
Так, посетить встречи сможет любой желающий. На мероприятиях проведут разбор реальных ситуаций, также горожане смогут обменяться мнениями. В качестве экспертов выступят представители ведомств, которые имеют прямое отношение к развитию городских и федеральных сервисов в финансово-бюджетной и экономической среде.
На первой встрече клуба участники будут обсуждать федеральные новеллы в области государственных закупок, а также оптимизационный пакет поправок в закон о контрактной системе.
Ранее сообщалось, что Анатолий Вассерман открыл дискуссионный клуб в Москве. Известный эрудит предлагает обсудить актуальные проблемы жителей города. Кроме того, участники могут попробовать себя в интеллектуальных играх.
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