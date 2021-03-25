Москвичей бесплатно обучат в "Академии Вассермана"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Известный эрудит Анатолий Вассерман запустит бесплатную образовательную онлайн-платформу, сообщает пресс-центр "Академии Вассермана".

Открытие "Академии" запланировано на 26 марта. Студентом сможет стать любой желающий, при этом для всех москвичей обучение будет бесплатным.

В материале отмечается, что после регистрации пользователям предложат пройти тесты, порешать головоломки и задачи на логику. На основе результатов будет сформирован личный "Индекс Вассермана". В дальнейшем будет учитываться активность на платформе, а также другие достижения.

"На образовательном портале будут размещены материалы, которые я подготовил вместе со своими коллегами по интеллектуальному клубу. Там будут простые методики для тренировки мозга и памяти, познавательные лекции и образовательные курсы. Этот проект мы планируем постоянно развивать", – рассказал Вассерман.

Разделы образовательного портала включают эксклюзивные авторские материалы, курсы, тесты и упражнения. Для доступа к заданиям необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ранее сообщалось, что Анатолий Вассерман открыл дискуссионный клуб в Москве. Известный эрудит предлагает обсудить актуальные проблемы жителей города. Кроме того, участники могут попробовать себя в интеллектуальных играх.