Москвичей бесплатно обучат в "Академии Вассермана"

11:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Известный эрудит Анатолий Вассерман запустит бесплатную образовательную онлайн-платформу, сообщает пресс-центр "Академии Вассермана".
Открытие "Академии" запланировано на 26 марта. Студентом сможет стать любой желающий, при этом для всех москвичей обучение будет бесплатным.
В материале отмечается, что после регистрации пользователям предложат пройти тесты, порешать головоломки и задачи на логику. На основе результатов будет сформирован личный "Индекс Вассермана". В дальнейшем будет учитываться активность на платформе, а также другие достижения.
"На образовательном портале будут размещены материалы, которые я подготовил вместе со своими коллегами по интеллектуальному клубу. Там будут простые методики для тренировки мозга и памяти, познавательные лекции и образовательные курсы. Этот проект мы планируем постоянно развивать", – рассказал Вассерман.
Разделы образовательного портала включают эксклюзивные авторские материалы, курсы, тесты и упражнения. Для доступа к заданиям необходимо зарегистрироваться на сайте.
Ранее сообщалось, что Анатолий Вассерман открыл дискуссионный клуб в Москве. Известный эрудит предлагает обсудить актуальные проблемы жителей города. Кроме того, участники могут попробовать себя в интеллектуальных играх.
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