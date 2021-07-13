Вассерман: решать транспортные проблемы спальных районов в столице нужно комплексно

Фото: личный архив А. Вассермана
Решать транспортные проблемы спальных и обособленных районов Москвы следует комплексно, считает публицист и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.
Он рассказал, что часто встречается с жителями столицы. Основной проблемой большинство называет транспорт.
"И все больше я склоняюсь к тому, что решать транспортные проблемы спальных районов и развивать его инфраструктуру нужно комплексно. Все точечные решения являются тактическими, временными мерами", – сказал Вассерман.
Комплексным решением для востоке Москвы может стать строительство отрезка метро или скоростного трамвая, идущего через весь округ, заявил публицист.
"Это должен быть отрезок метро или что-то типа скоростного трамвая, идущего более-менее параллельно МКАД и Северо-Восточной хорде и соединяющего между собой станции линий метро, проходящих через весь Восточный округ", – сообщил Вассерман.
При этом он отметил, что строительство метро – дело не только дорогое, но и небыстрое. В то же время реализовать проект скоростного трамвая можно в короткие сроки.
Интеллектуал уверен, что развитие транспортной инфраструктуры на востоке города должно быть в числе приоритетов для властей округа и города, поскольку с ее помощью у жителей отдаленных районов появится возможность пользоваться всеми возможностями столицы.
Ранее Вассерман заявил, что появление метро в районе Гольяново поможет разгрузить станцию метро "Щелковская", а также Щелковское шоссе. Он отметил, что станция метро в Гольянове уже заведомо будет загруженной, так как в районе проживает 70 тысяч человек.
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