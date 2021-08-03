Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

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Независимый кандидат в Государственную думу по 205-му округу Москвы (ВАО), публицист и эрудит Анатолий Вассерман сдал в избирательную комиссию 14 800 подписей для регистрации кандидатом.

"Я выражаю огромные слова благодарности моим волонтерам за усердие и веру в победу. Порядка 300 человек все эти недели каждодневно трудились на точках сбора. Период для нашей команды был ответственным и непростым: моих помощников неоднократно забирали в полицию, недоброжелатели писали необоснованные жалобы якобы о нарушении требований закона, касающихся наших агитационных материалов", – заявил Вассерман.

Он отметил, что большую часть подписей удалось собрать благодаря обходу по квартирам. Еще часть подписей (около 7 тысяч) была собрана на точках сбора.

В июне Вассерман сдал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Он заявил, что идет на выборы как независимый кандидат.

По мнению самовыдвиженца, для России важна национальная идея. Кроме того, Вассерман считает необходимым защищать старшее поколение, в том числе за счет изменений в пенсионном законодательстве.

