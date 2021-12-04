Путин поздравил единороссов с 20-летием партии

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Владимир Путин поздравил депутатов фракции "Единая Россия" с 20-летием партии. Об этом он заявил на заседании ХХ Съезда ЕР.
"Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с двадцатилетием партии. Желаю успехов и стремлений идти только вперед. Вместе за Россию", – сказал президент.
По его мнению, "Единая Россия" предложила людям созидательную программу, каждый пункт которой обдуман и просчитан с точки зрения реализации и исполнения в конкретные сроки.
Путин добавил, что партия вышла на выборы с программой, которую начала формировать задолго до этого в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин является неформальным лидером "Единой России. Так он отреагировал на слова журналиста о том, что президент остается руководителем правящей партии.
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