Путин поздравил единороссов с 20-летием партии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин поздравил депутатов фракции "Единая Россия" с 20-летием партии. Об этом он заявил на заседании ХХ Съезда ЕР.

"Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с двадцатилетием партии. Желаю успехов и стремлений идти только вперед. Вместе за Россию", – сказал президент.

По его мнению, "Единая Россия" предложила людям созидательную программу, каждый пункт которой обдуман и просчитан с точки зрения реализации и исполнения в конкретные сроки.

Путин добавил, что партия вышла на выборы с программой, которую начала формировать задолго до этого в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин является неформальным лидером "Единой России. Так он отреагировал на слова журналиста о том, что президент остается руководителем правящей партии.