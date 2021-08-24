Медведев предложил дополнять программу "Единой России" в период ее выполнения

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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил с предложением дополнять программу партии, внося в нее актуальные изменения в течение всего срока выполнения. Об этом сообщает ТАСС.

"Предложения – они ведь не закончатся сегодняшними решениями, поэтому этот механизм можно было бы сделать работающим на постоянной основе. С учетом инициатив наших граждан, с учетом [того], как будет развиваться наша страна, вносить в программу наиболее актуальные дополнения. Это позволит отвечать на те вызовы, с которыми сталкивается страна и весь мир", – сказал Медведев, выступая на втором этапе съезда "Единой России".

Он отметил, что предложения Владимира Путина, прозвучавшие в рамках предвыборного съезда, будут включены в программу партии. Программная комиссия "Единой России" получит поручение по доработке документа, подчеркнул Медведев.

"Мы долго и тщательно работали над программой, в основу было положено апрельское послание президента Федеральному собранию, только что глава государства выступил с пакетом новых и очень важных масштабных идей. <...> Вне всякого сомнения, эти идеи должны быть включены в программу", – указал он.

Медведев уточнил, что переработка программы с учетом идей президента должна быть осуществлена оперативно.

Ранее Путин отметил необходимость внесения в законодательство поправок, запрещающих автоматическое списание соцвыплат и пособий за долги. Также президент поручил вернуть россиянам социальные выплаты, которые были списаны с их счетов в рамках исполнительного производства.

Кроме того, президент поддержал идею продления на 2022 год моратория на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях национальной экономики.

