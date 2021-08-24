Путин призвал подготовить программу поддержки занятости людей с ОВЗ

Фото: depositphotos/photographee.eu
У людей с ограниченными возможностями здоровья должны быть возможности для трудоустройства. Для этого следует разработать специальную программу. Такое заявление сделал Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России".
"Кроме того, необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Мы позавчера тоже с коллегами об этом говорили. Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянные доходы", – приводит слова российского лидера РИА Новости.
Ранее в Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла стратегическая сессия на тему "Какие меры поддержки нужны людям с ОВЗ". В мероприятии приняли участие представители 26 благотворительных фондов и общественных организаций, в числе которых "Благо Дари Миру", "Люби жизнь", "Алые паруса", а также Академия доступной среды и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: