Путин призвал подготовить программу поддержки занятости людей с ОВЗ

Фото: depositphotos/photographee.eu

У людей с ограниченными возможностями здоровья должны быть возможности для трудоустройства. Для этого следует разработать специальную программу. Такое заявление сделал Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России".

"Кроме того, необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Мы позавчера тоже с коллегами об этом говорили. Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянные доходы", – приводит слова российского лидера РИА Новости.

Ранее в Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла стратегическая сессия на тему "Какие меры поддержки нужны людям с ОВЗ". В мероприятии приняли участие представители 26 благотворительных фондов и общественных организаций, в числе которых "Благо Дари Миру", "Люби жизнь", "Алые паруса", а также Академия доступной среды и другие.

