Песков заявил, что Путин остается неформальным лидером "Единой России"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин является неформальным лидером "Единой России", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на слова журналиста о том, что Путин остается руководителем правящей партии.

"Конечно, лидером я его называю, таким, неформальным лидером партии", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин поддерживает "Единую Россию" и считает ее ответственной политической силой, которая зарекомендовала себя давно и надежно.

Сам Путин в преддверии осенних парламентских выборов заявлял, что "Единая Россия" выделяется на фоне других политических партий, поскольку умеет решительно принимать непопулярные, но необходимые решения, а также не дает невыполнимых обещаний.