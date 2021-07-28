Песков не располагает информацией об участии Путина в предвыборных мероприятиях ЕР

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об участии Владимира Путина в каких-либо предвыборных мероприятиях "Единой России".
"В целом в каких-то предвыборных непосредственно мероприятиях в обозримой перспективе я не располагаю информацией о том, что президент будет участвовать", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Также представитель Кремля рассказал, что Путин поддерживает "Единую Россию" и считает ее ответственной политической силой, которая зарекомендовала себя давно и надежно.
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации к проведению выборов, они предусматривают вакцинацию всех членов избиркомов, наблюдателей и лиц, которые будут присутствовать на участках в течение продолжительного времени.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что соблюдение данной рекомендации чрезвычайно важно, поскольку эти люди целый день будут контактировать с избирателями. Их защита является приоритетной целью, добавила Попова.
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