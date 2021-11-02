Президиум генсовета ЕР исключил из партии депутата Евгения Марченко

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Президиум генсовета "Единой России" исключил депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Соответствующее решение было принято на заседании, сообщила пресс-служба партии ТАСС.

"Решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из "Единой России" было принято на заочном заседании президиума генерального совета партии 2 ноября", – отмечается в сообщении.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что вопрос был "абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета".

Причиной для подобных мер стал инцидент, произошедший во время голосования по вопросу принятия проекта федерального бюджета в первом чтении. Несмотря на решение "Единой России" об единогласной поддержке бюджета, Марченко проголосовал против, тем самым нарушив нормы устава и положение о фракции.

Сам Марченко свой поступок объяснил тем, что не смог задать министру финансов Антону Силуанову вопрос о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.

Секретарь генсовета "Единой России" Турчак подчеркнул, что в обязанности депутата входит не только высказывание своей позиции в партийной дискуссии, но и поддержка окончательно принятого коллегиального решения.

"Это устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев для тех или иных депутатов. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказов избирателей, недопустимо ни одному депутату "Единой России". Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам", – пояснил Турчак.

Он добавил, что подобные прецеденты должны жестко пресекаться.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В следующем году доходы составят 25,021 триллиона рублей, а в 2023 и 2024 годах – 25,540 и 25,831 триллиона рублей соответственно.

