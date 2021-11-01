ЕР может исключить из партии депутата Марченко за нарушение норм устава

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Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из "Единой России", такое решение рекомендовала комиссия партии по этике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замсекретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко.
"Член фракции "Единой России" Евгений Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трехлетку. В связи с этим комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить его из "Единой России", – сказал Ревенко.
Он уточнил, что в уставе партии закреплены нормы, согласно которым депутат должен открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе дискуссии, придерживаться коллегиальной позиции после принятия решения, а также поддерживать позицию фракции.
25 октября ЕР провела в Госдуме заседание, в ходе которого было принято решение о единогласной поддержке бюджета. При этом Марченко не высказал возражений ни в устной, ни в письменной форме.
"После голосования он пояснил свои действия тем, что ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге", – уточнил Ревенко.
Он также отметил, что Марченко не уведомлял руководство партии о своей инициативе. Кроме того, по словам Ревенко, на отработку данного вопроса отводилось время перед первым чтением.
"При этом всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы "Единой России", предложения в которую направляли жители регионов, и поручения президента", – добавил Ревенко.
Председатель партийной комиссии по этике, депутат Госдумы Валентина Терешкова отметила, что решение членов комиссии исключить из партии Марченко было единогласным. Оно будет рассмотрено в ближайшее время.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В следующем году доходы составят 25,021 триллиона рублей, а в 2023 и 2024 годах – 25,540 и 25,831 триллиона рублей соответственно.
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