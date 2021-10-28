Госдума приняла проект федерального бюджета в первом чтении

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Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В следующем году доходы составят 25,021 триллиона рублей, а в 2023 и 2024 годах – 25,540 и 25,831 триллиона рублей соответственно.

При этом в 2022 году расходы запланированы на уровне 23,694 триллиона рублей, а в 2023 и 2024 годах – 25,241 и 26,354 триллиона рублей.

"Главная цель, главный приоритет бюджетной политики – это содействие достижению национальных целей. В этих целях произведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах", – подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

Ранее россиян предупредили о рисках обвала рубля до Нового года. В данный момент российская валюта получает поддержку со стороны цен на энергоресурсы, которые поднялись за счет кризиса в Европе. Потенциально рублю угрожают политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки, антироссийских санкций и новой волны коронавируса.