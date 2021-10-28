Госдума приняла проект федерального бюджета в первом чтении

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В следующем году доходы составят 25,021 триллиона рублей, а в 2023 и 2024 годах – 25,540 и 25,831 триллиона рублей соответственно.
При этом в 2022 году расходы запланированы на уровне 23,694 триллиона рублей, а в 2023 и 2024 годах – 25,241 и 26,354 триллиона рублей.
"Главная цель, главный приоритет бюджетной политики – это содействие достижению национальных целей. В этих целях произведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах", – подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
Ранее россиян предупредили о рисках обвала рубля до Нового года. В данный момент российская валюта получает поддержку со стороны цен на энергоресурсы, которые поднялись за счет кризиса в Европе. Потенциально рублю угрожают политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки, антироссийских санкций и новой волны коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: