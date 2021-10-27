Россиян предупредили о рисках обвала рубля до Нового года

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В данный момент российская валюта получает поддержку со стороны цен на энергоресурсы, которые поднялись за счет кризиса в Европе, однако теоретически существуют риски обвала рубля. Об этом рассказал аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

"Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, а некоторые упали и на 30%. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние и на нефть", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Нефть, объяснил Маслов, в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогих газа и угля.

Негативно, но не критично на российской валюте также может сказаться договоренность Европы и РФ о дополнительных поставках газа, считает эксперт. Также потенциально рублю угрожают политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки, антироссийских санкций и новой волны коронавируса.

Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева рассказала, что до конца текущего года рубль может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5.