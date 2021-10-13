Названы подходящие валюты для заработка в энергокризис

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В разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит американский доллар, рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Сильное подорожание энергоносителей вызвано именно энергетическим кризисом, а не долгосрочными факторами повышения сырьевых цен, главным из которых является устойчивый рост экономики", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Поэтому, пояснил Бабин, текущая тенденция на рынке энергоносителей носит не только кратковременный характер, но и негативно влияет на экономические перспективы и долгосрочный спрос на сырье.

В то же время, подчеркнул финансист, в скором времени риски замедления экономики и падение спроса на сырье усилятся, в первую очередь, это ударит по сырьевым валютам. Поэтому, отметил Бабин, из-за высоких операционных издержек нет никакого смысла вкладываться в менее ликвидные валюты, чем доллар и евро.

Ранее главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян рассказал, что существует несколько классов активов в валюте, на которые можно заменить доллары. Он отметил, что валютные инвестиции – это не только банковские депозиты.

Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, инвестирование в индивидуальный портфель акций. Финансист подчеркнул, что купонный доход по ним выше, чем денежный процент. Помимо этого, можно выбирать надежность эмитента.