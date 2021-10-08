Аналитик спрогнозировала курс рубля к Новому году

Фото: depositphotos/blinow61
Россиянам дали прогноз, каким будет курс доллара к концу текущего года. Об этом рассказала аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева в интервью агентству "Прайм".
До конца 2021 года, по ее мнению, рубль может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5.
В данный момент для российской валюты складывается благоприятная экономическая ситуация. Кроме того, поддержать рубль может Банк России, если повысит ключевую ставку до 7%, отметила эксперт.
Еще одним фактором, оказывающим влияние на курс рубля, являются цены на нефть. По прогнозу аналитика, в конце года стоимость Brent будет варьироваться от 78 до 82 долларов за баррель.
"В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", – резюмировала Зайцева.
Ранее сообщалось, что курс евро опустился до 83 рублей впервые с июля 2020 года. Курс европейской валюты упал примерно на 0,78%.
Курс евро опустился до 83 рублей впервые с июля 2020 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: