Аналитик спрогнозировала курс рубля к Новому году

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Россиянам дали прогноз, каким будет курс доллара к концу текущего года. Об этом рассказала аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева в интервью агентству "Прайм".

До конца 2021 года, по ее мнению, рубль может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5.

В данный момент для российской валюты складывается благоприятная экономическая ситуация. Кроме того, поддержать рубль может Банк России, если повысит ключевую ставку до 7%, отметила эксперт.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на курс рубля, являются цены на нефть. По прогнозу аналитика, в конце года стоимость Brent будет варьироваться от 78 до 82 долларов за баррель.

"В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", – резюмировала Зайцева.

Ранее сообщалось, что курс евро опустился до 83 рублей впервые с июля 2020 года. Курс европейской валюты упал примерно на 0,78%.