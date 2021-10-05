Цена декабрьского фьючерса на Brent поднялась выше 83 долларов за баррель

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Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что во вторник вечером мировые цены на нефть ускорили рост до 2%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на 18:17 по московскому времени росла на 2,22%, до 83,06 доллара за баррель. Что касается ноябрьских фьючерсов на WTI, то их стоимость увеличилась на 2,78%, до 79,38 доллара за баррель.

Впервые с ноября 2014 года нефть марки WTI превысила отметку в 79 долларов. Днем нефть дорожала на 1%.

Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.

Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.