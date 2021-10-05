Цена декабрьского фьючерса на Brent поднялась выше 83 долларов за баррель

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Уточняется, что во вторник вечером мировые цены на нефть ускорили рост до 2%.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на 18:17 по московскому времени росла на 2,22%, до 83,06 доллара за баррель. Что касается ноябрьских фьючерсов на WTI, то их стоимость увеличилась на 2,78%, до 79,38 доллара за баррель.
Впервые с ноября 2014 года нефть марки WTI превысила отметку в 79 долларов. Днем нефть дорожала на 1%.
Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.
Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.
Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE превысила 80 долларов за баррель
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: