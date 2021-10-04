Цена нефти Brent поднялась выше 80 долларов за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,65%. Ее стоимость достигла 80,58 доллара за баррель.
К 16:04 рост ускорился до 1,98%, а цена Brent находилась на уровне 80,85 доллара за баррель. В последний раз такую стоимость фиксировали в октябре 2018 года.
Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.
Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.
Московский НПЗ увеличит глубину переработки нефти почти до 100%
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