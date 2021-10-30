Путин заявил, что в 2021 году бюджет будет профицитным

Фото: depositphotos/igor_d

Владимир Путин заявил, что России удалось нормализовать экономическую политику и добиться предположительно профицитного бюджета, передает РИА Новости.

Президент РФ выступил на саммите G20.

По словам главы государства, в 2020 году был зафиксирован дефицит бюджета в 4% в связи с расходами, вызванными борьбой с распространением коронавируса и введением мер поддержки граждан и бизнеса.

"А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику", – заявил Путин.

Президент России дополнительно высказался по ситуации на энергорынке. По его словам, устойчивость данной сферы зависит от действий как производителей, так и потребителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит на саммите G20 дважды. При этом двусторонние встречи по видеосвязи не предусмотрены.

Ранее в октябре президент РФ поручил правительству до 1 ноября разработать комплекс мер по нейтрализации в стране негативных последствий энергокризиса на мировых рынках. Путин предупредил о возможных рисках данного явления и для России.