Путин назвал цены на газ для потребителей в РФ устойчивыми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил, что российские потребители газа обеспечены топливом по устойчивым ценам, передает ТАСС.
"Главное, конечно, для нас – это то, что отечественные потребители – как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей – полностью обеспечены газом по устойчивым ценам", – подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что речь идет о долгосрочной перспективе.
На совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала Владимир Путин также поручил разработать меры по нейтрализации негативных последствий энергокризиса в Европе для России.
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