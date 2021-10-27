Путин назвал цены на газ для потребителей в РФ устойчивыми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил, что российские потребители газа обеспечены топливом по устойчивым ценам, передает ТАСС.

"Главное, конечно, для нас – это то, что отечественные потребители – как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей – полностью обеспечены газом по устойчивым ценам", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что речь идет о долгосрочной перспективе.

На совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала Владимир Путин также поручил разработать меры по нейтрализации негативных последствий энергокризиса в Европе для России.

