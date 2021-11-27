Экс-мэра Прокопьевска исключили из партии за банкет в день траура по погибшим на шахте

Фото: vk.com/prk_adm

Экс-мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера городского совета Наталью Бурдину исключили из партии "Единая Россия" за банкет, который они устроили в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря регионального отделения партии, сенатора Алексея Синицына.

По его словам, именно они были ответственны за исполнение решения губернатора Кузбасса об объявлении траура.

"Оба они также покинут свои муниципальные должности", – добавил Синицын.

Ранее сообщалось, что Старченко отправили в отставку за то, что торжественная церемония с банкетом по случаю его инаугурации прошла в день траура.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.